Good Bye Toriyama: in Argentina viene organizzata una Genkidama di gruppo, e in Italia?

L'8 marzo 2024 la community di appassionati è stata scossa da una notizia devastante e che ha portato i ricordi e la nostalgia ad assalirci. Non avremmo mai voluto raccontare un qualcosa del genere, ma Akira Toriyama non è più tra noi. Tutto il mondo ringrazia il sensei e il fandom di Dragon Ball organizza grandi celebrazioni.

Akira Toriyama è morto l'1 marzo 2024 all'età di soli 68 anni. Pare che l'autore di Dragon Ball fosse malato già da tempo e il nostro grande e amato maestro ci ha lasciati. Akira Toriyama è morto proprio nel 2024, l'anno del drago, nonché annata che termina con il numero 4, quello più rappresentativo dell'universo narrativo di Dragon Ball, il numero riconducibile alla cara Sfera a 4 stelle.

La community ha prontamente reagito alla scomparse del sensei dedicandogli messaggi, illustrazioni e video clip. Commoventi sono state le parole di Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto verso il vuoto lasciato da Akira Toriyama, ma a queste sono seguite i messaggi di tanti altri autori, veterani dell'animazione e del cinema e VIP da tutto il mondo. Anche il fandom ha voluto organizzare un qualcosa di epico e struggente.

Sul videogioco Dragon Ball Xenoverse 2 gli utenti si sono riuniti per donare la loro energia per la Genkidama. L'Energia Sferica è il simbolo con cui la comunità sta onorando il maestro, ma l'influencer Matias Mazzagatti si è spinto oltre. Attraverso i social media è stato effettuato un appello che invita i fan a incontrarsi il 10 marzo 2024 all'Obelisco di Buenos Aires - luogo simbolo della capitale argentina - per un commovente tributo al geniale autore. I fan argentini si riuniranno per raccogliere energia per la Genkidama, ringraziando Toriyama per aver ispirato le nostre vite e promosso valori come amicizia, sacrificio e duro lavoro.

E in Italia? Nel nostro Paese, Giorgio Vanni ha cantato per Akira Toriyama al Model Expo Verona Fiere riunendo centinaia di appassionati. Nelle città italiane non ci sono però altre iniziative ufficiali. E voi vorreste donare la vostra energia proprio come stanno facendo gli amici argentini?