Good Night World: annunciato l'adattamento anime del manga di Uru Okabe

La casa editrice Shogakukan non è rimasta a guardare le mosse dei rivali e recentemente si è scatenata in quanto a notizie. Dopo aver fatto trapelare qualche giorno fa che il nuovo manga di Rumiko Takahashi MAO riceverà un adattamento anime, ha comunicato insieme all'autore Uru Okabe che anche Good Night World avrà presto un anime.

Per ora non sono stati rivelati dettagli né sullo studio che si occuperà della trasposizione animata né sul cast selezionato, ma già solo la notizia ha scatenato i fan che in un futuro prossimo potranno assistere a uno dei maggiori successi degli ultimi anni della rivista online Ura Sunday. L'opera si compone all'attivo di 5 volumi ed è stata pubblicata tra il 2015 e il 2017.

Il manga racconta la storia dei quattro membri molto litigiosi della famiglia Akabane, che trovano la pace solo quando si isolano dal resto del mondo per giocare ad un videogioco RPG chiamato Planet. Grazie alle loro abilità speciali, su Planet sono tutti riusciti a diventare dei pezzi grossi, mettendo a soqquadro il mondo di gioco. Qual è il segreto dietro alla loro forza? Semplice, non conoscono le rispettive identità. Col procedere della storia verranno rivelati segreti su ciascun membro della famiglia, il rapporto che il mondo virtuale ha con la realtà e in che modo ne risultano influenzati.

Cosa ne pensate di questa notizia, seguivate già il manga di Uru Okabe? In attesa di maggiori novità vi ricordiamo che Star Comics ha annunciato l'arrivo in Italia di MAO.