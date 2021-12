Goodbye Don Glees, un nuovo trailer del film svela una traccia della colonna sonora

Goodbye Don Glees è un film molto atteso, soprattutto grazie alla produzione che c'è dietro. L'anime, che vede protagonisti i giovani Roma e Toto, è uno slice of life dove i due ragazzi si spingeranno fino in Islanda per provare la loro innocenza, messa in dubbio da un incendio boschivo di cui sono stati incolpati.

Goodbye Don Glees è stato annunciato quest'estate, e vede coinvolto lo studio Madhouse. Studio che, tra gli altri, ha prodotto Hunter x Hunter, Death Note e la prima stagione di One-Punch Man. Tutti titoli tratti da manga di grande successo, che a loro volta sono rimasti nei cuori dei fan.

Il cast dell'anime presenta molti nomi illustri, tra cui Atsuko Ishizuka alla regia, Ayano Okamoto alla direzione artistica e Yoshiaki Fujisawa alla composizione della colonna sonora. Nel nuovo trailer di Goodbye Don Glees, oltre alle splendide animazioni realizzate dallo studio Madhouse, possiamo anche ascoltare la traccia "Rock the World", cantata da Alexandros.

Nel trailer vengono inoltre rivelati altri dettagli sulla produzione, come la partecipazione di Rino Sashihara e Atsushi Tamura al doppiaggio, rispettivamente, della madre e del padre di Roma. Goodbye Don Glees esordirà in Giappone il 18 febbraio 2022, e sarà il primo film anime diretto da Atsuko Ishizuka nonostante la sua esperienza con A Place Further Than the Universe, nella top 30 dei migliori anime secondo i teenager giapponesi.