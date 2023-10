Goro Miyazaki non prenderà mai le redini dello Studio Ghibli: parla Toshio Suzuki

E' da diversi anni che si discute su chi avrà le redini dello Studio Ghibli dopo Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki. Poche settimane fa la nota casa d'animazione è stata acquistata dalla Nippon TV. Per i presidenti attuali è stata la scelta più consona, dal momento che avevano già collaborato in precedenza con questo canale televisivo.

Tuttavia, non è stata sempre la prima opzione e precedentemente Ghibli aveva preso in considerazione di mettere a capo Goro Miyazaki, il figlio del leggendario regista del noto studio. La proposta è stata però scartata dagli stessi Miyazaki e Toshio Suzuki.

Proprio Toshio Suzuki, durante un'intervista in vista dell'uscita francese de Il ragazzo e l'airone, ha motivato la scelta di non offrire a Goro le redini della casa d'animazione. "Se Goro fosse diventato il capo, Ghibli sarebbe stata un'azienda della famiglia Miyazaki. È stata la decisione giusta"

Dunque, per evitare una successione per eredità, entrambi i collaboratori hanno pensato di affidare lo Studio Ghibli ad altre persone di cui si fidano ciecamente. "Ghibli è più ampio di così, ha una portata più ampia di quanto Miyazaki e io pensassimo. Avere l'azienda nelle mani di una persona sarebbe stato troppo complicato. È meglio che ci succeda una struttura solida."

In una precedente intervista Toshio Suzuki aveva rivelato che essere stati acquisiti da una società di produzione avrebbe fatto in modo che lo Studio Ghibli si focalizzasse su nuovi progetti come serie tv anime e non solo lungometraggi.

Anche Goro Miyazaki si è espresso a riguardo. Il regista de I racconti di Terramare ha rivelato: "Il fatto che Ghibli diventerà una filiale di Nippon TV mi soddisfa tanto quanto Toshio Suzuki. Portare avanti l'attività come piccola azienda indipendente è complicato, abbiamo bisogno di supporto per andare avanti serenamente."