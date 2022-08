I Got a Cheat Skill in Another World: annunciato un nuovo anime dall'omonima novel

Il genere isekai negli anime ha acquisito una popolarità immensa nel Sol Levante tanto che molti autori hanno iniziato a scrivere opere di questo stampo per cavalcare l'onda del successo. A tal proposito, presto anche I Got a Cheat Skill in Another World godrà di un adattamento animato nel prossimo futuro.

Non si hanno ancora dettagli sullo studio di animazione o sulla data d'uscita dell'anime, tuttavia è già disponibile un primo teaser trailer allegato in cima alla notizia. A tal proposito, vi suggeriamo di non perdervi il nostro speciale con 5 isekai che non potete assolutamente perdervi.

Comunque sia, il titolo esatto dell'adattamento tv della novel di Miku e Rein Kuwashima si intitola I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, tradotto letteralmente come "Ho ottenuto i trucchi in un Altro Mondo e sono diventato senza rivali nel Mondo Reale". La sinossi della storia recita quanto segue:

"Una misteriosa porta si apre, invitando un ragazzo che è stato brutalmente vittima di bullismo per tutta la vita a fare un coraggioso passo avanti verso l'ignoto. Dall'altra parte, egli trova un tesoro di manufatti inestimabili e un mondo pieno di magia e di mostri. La rivelazione più scioccante, tuttavia, è che può portare con sé tutto ciò che vuole quando torna sulla Terra. Non passerà molto tempo prima che questa doppia vita lo cambi per sempre..."

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa nuova serie televisiva in arrivo prossimante? Diteci la vostra opinione, come di consueto, con un commento qua sotto.