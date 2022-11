I Got a Cheat Skill in Another World, nel nuovo trailer svelato il cast e il mese d'uscita

Il nuovo anno si avvicina, e nell'attesa stanno venendo svelati maggiori dettagli sulle produzioni che faranno il loro debutto assoluto. In particolare, esordiranno moltissimi isekai, tra cui l'anime di Shangri-La Frontier, confermato per il 2023. Tra loro troverà spazio anche I Got a Cheat Skill in Another World, tratto dall'omonima light novel.

Il primo trailer di I Got a Cheat Skill in Another World pubblicato da Kadokawa ci aveva mostrato le prime animazioni del protagonista Tenjo Yuuta, vittima di bullismo fin da quando era bambino. La storia segue le sue vicende a partire da quando un giorno trova una sorta di portale per un altro mondo, che gli darà la possibilità di cambiare la sua vita attraverso le cheat skills.

La stessa Kadokawa ha pubblicato su YouTube un nuovo trailer di I Got a Cheat Skill in Another World, in cui viene svelato il cast dell'anime e anche il mese d'uscita dello stesso, ovvero aprile 2023. Tra i nomi illustri, al doppiaggio troviamo Yoshitsugu Matsuoka, che ha prestato la voce a Teruki Hanazawa in Mob Psycho 100, oltre ad Akari Kito e Kaori Maeda.

Appuntamento, quindi, ad aprile 2023 con la prémiere di I Got a Cheat Skill in Another World. Nell'anno degli isekai, l'anime tratto dalla light novel di Miku e Kakuyomu sarà capace di conquistare il pubblico?