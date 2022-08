I Got a Cheat Skill in Another World: trailer e uscita per l'adattamento anime dell'isekai

Il 2023 sarà definitivamente l’anno del grande ritorno degli anime isekai. Ai tanti annunci già effettuati, si aggiunge quello dell’adattamento della serie di light novel firmate dall’autore Miku e dall’illustratore Rein Kuwashima, I Got a Cheat Skill in Another World.

Nel corso del prossimo anno non ci sarà solamente il debutto dell’anime di The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World, ma anche quello del popolarissimo isekai fantasy I Got a Cheat Skill in Another World. Questa è una delle novel isekai di maggior successo con 1,5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, e la sua uscita verrà affiancata dal debutto di The Magical Revolution.

A darne l’annuncio ufficiale è Kadokawa attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, su cui è stato pubblicato il primo teaser dell’anime. Attraverso il filmato gli spettatori vengono immersi nell’universo narrativo della novel e fanno la conoscenza dei protagonisti dell’opera.

I Got a Cheat Skill in Another World segue la storia di un ragazzo che è stato vittima di bullismo per tutta la vita. Un giorno, tuttavia, gli si apre una porta verso un altro mondo che gli garantisce l’accesso a ogni sorta di cose, come abilità cheat. Attraverso questa realtà alternativa e un portale che gli permette di viaggiare tra i due mondi, ha la possibilità di dare una svolta alla sua triste vita. Vi ha incuriosito la trama dell'opera, oppure seguirete uno degli altri isekai in arrivo nel 2023?

Per festeggiare l’annuncio dell’anime l’illustratore Rein Kuwashima ha pubblicato uno sketch inedito in cui ringrazia i fan. Anche l’autore dell’adattamento manga Kazuomi Minatogawa ha realizzato un artwork celebrativo.