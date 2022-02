Quale Gotenks apparirà in Dragon Ball Super: Super Hero? Lo svela un portachiavi

Ci sono tante voci che circolano su Dragon Ball Super: Super Hero. Il prossimo film della saga, che stavolta sarà realizzato in 3DCG, ha sfoderato diverse novità nelle ultime ore. Tra queste, c'è la conferma della presenza di Goten e Trunks, i due giovani mezzi saiyan che sono finalmente diventati adolescenti.

I due ragazzi tanto attesi dai fan sono cresciuti e quindi si conquistano un posto di rilievo nella locandina di Dragon Ball Super: Super Hero. Anche se relegati in un lato, i due fanno percepire la propria presenza nell'immagine e si mettono sicuramente in mostra grazie alla danza della fusione Metamor. Sarà quindi presente Gotenks nel film?

Sì, almeno secondo il merchandising ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero. Alcuni portachiavi trapelati in rete, e messi in evidenza da DBSHype su Twitter, mostrano il prototipo di Gotenks grasso. La fusione sbagliata in realtà sembra essere messa bene in evidenza anche dalla locandina, dato che Goten e Trunks non fanno coincidere adeguatamente gli indici per la fase finale della fusione. Non è detto quindi che Gotenks completo apparirà in Dragon Ball Super: Super Hero, ma sicuramente i due ragazzi proveranno a tirare fuori la loro versione più forte e che è stata tante volte al centro della battaglia in Dragon Ball Z.

E intanto si vocifera anche della presenza di Cell nel prossimo film, considerato il ritorno degli androidi.