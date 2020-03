Gotham ha un nuovo antieroe: ecco Clowhunter, il brutale 'alleato' di Batman

Un nuovo eroe inizierà presto a pattugliare le strade di Gotham City, ma non aspettatevi l'empatia o la morale di Batman. Clownhunter, questo il nome del brutale nemico di Joker, farà la sua prima apparizione in Batman #96, appena quattro numeri dopo il debutto della nuova villain Punchline.

James Tynion IV ha presentato il personaggio sul suo sito web, rilasciando però ben pochi dettagli: "Jorge e io abbiamo creato questo nuovo antieroe, Clownhunter. La prima apparizione avverrà nel numero 96 di Batman, più precisamente nella seconda parte dell'arco narrativo Joker War. Sono molto, molto eccitato. Renderà le cose parecchio interessanti, e butterà nel mix quel tocco di brutalità che manca. Presto vi mostrerò il character design!".

Tynion finora non si è certo trattenuto. In pochi mesi, il sostituto di Tom King ha presentato tre nuovi personaggi: The Designer, Punchline od ora Clowhunter. Le cose quindi non miglioreranno per Batman, che oltre a due nuovi e pericolosi criminali sarà costretto a tenere sotto controllo anche un "alleato" potenzialmente pericoloso.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo nuovo antieroe? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sul nuovo villain di Batman.