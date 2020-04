Gou Tanabe annuncia l'adattamento manga di La Maschera di Innsmouth

Nella giornata di oggi sulla rivista, dedicata prettamente a titoli seinen, Monthly Comic Beam, è stata annunciata una nuova serie di manga dedicata ad una delle opere più apprezzate del maestro dell'orrore cosmico, Howard Phillips Lovecraft, ovvero La Maschera di Innsmouth, e ad occuparsene sarà il mangaka Gou Tanabe.

La storia, dal titolo originale The Shadow Over Innsmouth, debutterà sul prossimo numero di Monthly Comic Beam, nella giornata del 12 maggio. Il racconto si concentra sulle tetre avventure di uno studente, che durante un viaggio nel New England, giunge nel villaggio costiero di Innsmouth, dove interagisce con persone alquanto bizzarre, assistendo anche ad eventi particolarmente inquietanti.

Gou Tanabe si è mostrato incredibilmente capace di ricostruire le atmosfere cupe che contraddistinguono lo stile di Lovecraft e circondano la maggior parte del suo universo narrativo. Con le trasposizioni cartacee di opere importanti come Il Richiamo di Cthulhu, Alle Montagne della Follia, Il Colore venuto dallo Spazio, emerge l'incredibile talento e fedeltà che il mangaka ha voluto mantenere nei confronti dei lavori del solitario di Providence.

Inoltre la serie di Alle Montagne della Follia è stata tra i candidati come miglior fumetto nel 46esimo Angoulême International Comics Festival, secondo per importanza in Europa, dopo il nostro Lucca Comics&Games. Per chi volesse approfondire le influenze di Lovecraft in altri ambiti, come quello dei videogiochi, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a Call of Cthulhu.