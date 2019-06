Granbelm: pubblicato un nuovo trailer dell'anime di Masaharu Watanabe

Nel corso di queste ultime ore, il sito dedicato a Granbelm, anime attualmente in lavorazione presso lo stesso team dietro Re:ZERO - Starting Life in Another World, ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'opera, video attraverso il quale è possibile ascoltare l'opening theme "Tsuki o Ou Mayonaka".

I primi dieci minuti della prima puntata dell'anime erano già stato mostrati al pubblico lo scorso aprile, con l'annuncio che l'opera sarebbe stata rilasciata nel blocco di programmazione "Animeism" su MBS, TBS e BS-TBS dal 5 luglio 2019.

La serie si svolgerà in un mondo dove la magia - un tempo comunemente conosciuta e utilizzata - è oramai venuta meno scomparendo del tutto. La storia si concentra su un normale studente di scuola superiore, Mangetsu Kohinata, che in una notte di luna piena si è ritrovato innanzi a un'enigmatica ragazza, tale Shingetsu Ernesta Fukami, la quale è arrivata dalla Germania fino al Giappone.

Masaharu Watanabe (Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Re:ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow, Wakaba Girl) sta lavorando come director in collaborazione con Nexus. (Wakaba Girl, Chivalry of a Failed Knight). Jukki Hanada (Sound! Euphonium, Love Live! School idol project, Love Live! Sunshine!!) si sta invece occupando della sceneggiatura mentre Shinichirou Otsuka (Re:ZERO -Starting Life in Another World- light novel illustrator) è nel pieno dei lavori per il character design. Eir Aoi ha lavorato all'opening theme dell'opera, Tsuki o Ou Mayonaka (Following the Moon in the Middle of the Night), mentre Uru ha realizzato l'ending theme, Negai (Wish).