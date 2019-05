Granbelm, rivelata una nuova canzone di Eir Aoi in un nuovo promo

L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale dell'anime, che ha mostrato una nuova canzone d'apertura cantata da Eir Aoi: Tsuki o Ou Mayonaka, ossia Following the Moon in the Middle of the Night, che vi proponiamo nel video in calce.

Manaka Iwami interpreta Kuon Tsuchimikado, una studentessa delle scuole medie che mantiene uno stile molto pacato e apparentemente tranquillo, ma che è in realtà rappresenta il rampollo del leggendario lignaggio di Tsuchimikado, dei praticanti occulti onmyoji, che le hanno lasciato il compito ereditario di proteggere la famiglia.



Granbelm è ambientato in un universo che in passato era caratterizzato dall'esistenza della magia, col tempo però andata a scemare. La storia inizia quando Mangets Kohinata incontra Shingetsu Fukami, che è tornata in Giappone dalla Germania, in una notte di luna piena. I primi 10 minuti della serie sono stati trasmessi ad aprile con l'annuncio del primo episodio in programma per il 5 luglio prossimo. A cantare la canzone di chiusura dell'anime è Uru, che canta Negai, in inglese Wish.