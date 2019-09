Granblue Fantasy: ammiriamo la key art della seconda stagione

Dopo l'annuncio della data di uscita di Granblue Fantasy 2, possiamo vedere questa key art dei protagonisti principali della serie ispirata gioco di ruolo per cellulari sviluppato da Cygames nel 2014, che ha saputo riscuotere un grande successo.

Si tratta di un'opera veramente multimediale: oltre al già citato mobile game è infatti presente una collana di light novel scritte da Miyabi Hasegawa che racconta la storia principale, una serie di fumetti editi in Italia da Panini Comics ed infine l'anime, andato in onda in Giappone dal primo aprile al 24 giugno 2017. Ecco quindi l'immagine in cui sono presenti tutti i personaggi di Granblue Fantasy. Non è la prima illustrazione fatta per ricordare l'arrivo dei nuovi episodi, se non l'avete ancora vista ecco la seconda key art di Granblue Fantasy 2.

Se siete già fan dello show, sarete contenti di sapere che le prime puntate inedite saranno disponibili a partire dal prossimo 4 ottobre, mentre se non conoscete ancora la storia del mondo creato da Cygames ecco la sinossi ufficiale: "Katalyna, tenente dell'Impero, sta cercando di fuggire insieme alla cavia Lyria. Durante la fuga in aeronave, a causa di un incidente saranno costrette a ripararsi in una piccola isola, dove faranno la conoscenza di Gran, giovane ragazzo che ha sempre avuto il desiderio di esplorare il mondo a bordo di una navicella. Di fronte alle forze soverchianti dell'Impero i 3 saranno costretti a fuggire, legando il loro destino per sempre".