Granblue Fantasy: pubblicata una key visual per la seconda stagione dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, la pagina Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato una nuova key visual -visionabile a fondo news - dedicata alla seconda attesissima stagione di Granblue Fantasy, anime tratto dal videogioco di ruolo giapponese targato Cygames, di cui è stato pubblicato un nuovo trailer in queste ultime ore.

Secondo quanto dichiarato, la nuova stagione dell'opera racconterà una nuova avventura del protagonista Gran, che durante la precedente serie si è imbarcato con Lyria e Katalina al fine di raggiungere la leggendaria Estalucia, ossia l’Isola delle Stelle su cui suo padre gli ha dato appuntamento diversi anni prima. Qui di seguito potete leggere quanto affermato dallo staff a riguardo della narrativa:

"Il ragazzo che alzava lo sguardo al cielo e puntava a raggiungere l’Isola delle Stelle ha legato il proprio destino e la sua vita alla misteriosa ragazza dai capelli blu che è caduta dal cielo. Durante il loro viaggio, i due ragazzi si sono imbattuti in compagni su cui poter contare e sull’aeronave che li condurrà a destinazione. Evitando le forze dell’impero e risvegliando le Bestie Primordiali, i legame fra i due ragazzi si è fatto sempre più profondo. Tuttavia, il loro viaggio verso l’Isola delle Stelle è ancora a metà. Il ragazzo e la fanciulla avanzano assieme ai loro compagni verso la prossima tappa del viaggio."

Yui Umemoto (Cardfight!! Vanguard G) è stato posto come director della nuova stagione, il tutto affiancato da MAPPA. Kiyoko Yoshimura (Cardfight!! Vanguard G, The Legend of the Legendary Heroes, Garo -Vanishing Line-) sarà il nuovo scrittore responsabile dello script. Fumihide Sai (Shugo Chara!, Gokujyo. Gokurakuin Joshi Kōryō Monogatari) si occuperà invece del character design. Tra i nuovi membri dello staff figurano la colorista Yukie Noguchi, il direttore artistico Nobuhito Sue, il direttore della CG Shunsaku Usui, il direttore della fotografia Yoshihisa Oyama, il montatore Keisuke Yanagi, il direttore del comparto audio Yui Umemoto e l'artista degli effetti sonori Toshiya Wada. Tsutomu Narita e Yasunori Nishiki, invece, dopo aver lavorato alla prima stagione torneranno per comporre la colonna sonora. Tra i membri del cast che torneranno a lavorare sull'opera figurano:

Yuuki Ono nel ruolo di Gran

Nao Tōyama nel ruolo di Lyria

Rie Kugimiya nel ruolo di Vyrn

Miyuki Sawashiro nel ruolo di Katalina

Hiroaki Hirata nel ruolo di Rackam

Yukari Tamura nel ruolo di Io

Rie Tanaka nel ruolo di Rosetta

Emiri Katō nel ruolo di Sierokarte

La prima stagione dell’adattamento animato di Granblue Fantasy è stata trasmessa in Giappone a partire dal 1° aprile 2017, concludendosi con un totale di 13 episodi. Purtroppo l'opera non è ancora giunta nel nostro paese, mentre il suo adattamento cartaceo è edito da Planet Manga, che finora ha pubblicato i primi tre volumetti.