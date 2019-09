Granblue Fantasy: ecco trailer, opening e data d'uscita della seconda stagione

Appena un mese dopo l'uscita del primo trailer di Granblue Fantasy 2, Studio MAPPA ha deciso di rincarare la dose, mostrando al pubblico un nuovo, corposissimo PV e la opening ufficiale della seconda stagione dell'anime. Il video, condiviso poche ore fa dal profilo Twitter verificato di GBF, è disponibile alla visione in calce all'articolo.

Il cambio di studio, dai ragazzi di A-1 Pictures a quelli di Studio MAPPA, non sembrerebbe aver gravato sulla qualità delle animazioni, sempre molto fluide e ben definite. Il trailer conferma anche le voci sulla data di uscita, prevista per il 4 ottobre 2019.

La sinossi della seconda stagione, svelata qualche mese fa, è stata descritta come segue: "“Il ragazzo che alzava lo sguardo al cielo e puntava a raggiungere l’Isola delle Stelle ha legato il proprio destino e la sua vita alla misteriosa ragazza dai capelli blu che è caduta dal cielo. Durante il loro viaggio, i due ragazzi si sono imbattuti in compagni su cui poter contare e sull’aeronave che li condurrà a destinazione".

Lo staff al lavoro sull'opera sarà diretto dal regista Yui Umemoto (Cardifight!! Vanguard G), che sostituirà quindi Yuuki Itoh. La sceneggiatura sarà curata da Kiyoko Yoshimura (The Legend of the Legendary Heroes, Garo -Vanishing Line-), il character design da Fumihide Sai (Shugo Chara!) e le musiche da Tsutomu Narita e Yasunori Nishiki. L'opening della nuova stagione sarà "Stay With Me" dei Seven Billion Dots.

