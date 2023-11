La forza del Grand'Ammiraglio di ONE PIECE: Akainu scatena il magma in una nuova figure

Apparso per la prima volta nel capitolo 397 di ONE PIECE durante il lungo flashback dedicato al passato di Nico Robin e a quando la Marina attaccò l’isola di Ohara, l’allora viceammiraglio Akainu si dimostrò dal primo istante un soldato preparato e brutale, ordinando di distruggere la nave con molti abitanti in fuga.

Anni dopo Akainu, al fianco dei colleghi Aokiji e Kizaru, avrebbe poi svolto un ruolo decisivo anche nella guerra per la supremazia sorta a Marineford, scatenata dall’arrivo di Barbabianca nel quartier generale della Marina per salvare Ace. Proprio durante la battaglia con Luffy, però, Ace si frappose tra il protagonista e l’Ammiraglio, venendo consumato dal devastante magma del marine. Lo stesso magma rappresentato con buoni effetti nella statua presentata da LB Studio per chiudere la linea dedicata ai Tre Ammiragli, diventati personaggi chiave, come mostrano anche gli eventi più recenti del manga di Oda.

Rappresentato quando era ancora un Ammiraglio, quindi prima del salto temporale, Akainu appare con la sua solita espressione decisa, mentre dal suo braccio destro si scatena il magma che ha ben pochi avversari tra i frutti del diavolo di tipo rogia. Il magma finisce per avvolgere anche la lunga giacca dell’ufficiale, di cui viene reso in maniera fedele, con tanto di fiore all’occhiello, il design.

In arrivo nel corso del primo semestre del 2024, la statua è alta 34 centimetri considerando anche la base, e per chi avesse intenzione di aggiungerla alla propria collezione è già prenotabile al prezzo di 165 euro. Prima di lasciarci, ecco tutta la storia dell’Imperatore Barbabianca, e le teorie sui poteri di Gol D. Roger dopo il capitolo 1096.