Grand Blue, il manga è ancora in pausa: l'autore ricoverato d'urgenza in ospedale

In pubblicazione ormai da diversi anni sulla rivista good! Afternoon di Kodansha, Grand Blue è uno dei manga comici più di successo degli ultimi anni. La vita universitaria di Iori Kitahara tra sessioni di immersioni, lezioni e alcol ha strappato più di una risata a tanti fan. Non a caso, Grand Blue ha ricevuto anche un film live action.

Il manga prosegue con cadenza mensile e anche nel 2020 Grand Blue si è dimostrato un manga divertente. Tuttavia ricorderete come, a fine anno, lo sceneggiatore Kenji Inoue sia stato colpito da alcuni problemi alla schiena che hanno fatto saltare la pubblicazione di un capitolo. Inizialmente la pausa prevista era di un mese, poi allungata a tre.

Il mangaka era tornato da poco e aveva preparato altri capitoli, ma la rivista good! Afternoon che doveva pubblicare il capitolo 68 di Grand Blue comunica un nuovo stop. Infatti, è stato necessario un ricovero d'urgenza in ospedale per l'autore e per questo non ci sarà alcun capitolo questo mese; tuttavia la rivista prevede un ritorno del manga già da giugno.

La rivista non ha reso noto chi dei due mangaka abbia subito il ricovero, ma considerato che il disegnatore Yoshitake Kimihiro lavora contemporaneamente e regolarmente anche sul manga Temple, e visti i precedenti problemi alla schiena dello sceneggiatore Kenji Inoue, è molto probabile che sia proprio quest'ultimo ad essere nuovamente impossibilitato a lavorare.

Il manga è pubblicato ufficialmente in inglese su Crunchyroll e Comixology, mentre al momento nessuna casa editrice nostrana porta Grand Blue in Italia.