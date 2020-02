Grandi anticipazioni per My Hero Academia 4x21: la crisi ha inizio

Il Festival Culturale della Yuei si contrappone a quello Sportivo: se il secondo, che abbiamo già visto nella stagione 2 di My Hero Academia, permette di incentrarsi principalmente sui ragazzi del corso eroi e pochi altri, il primo riesce a dare luce anche a quegli elementi della scuola poco conosciuti. Ma tutto rischia di essere rovinato.

Negli ultimi episodi di My Hero Academia stagione 4 infatti siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di Gentle, un criminale youtuber che manda in streaming in rete le sue malefatte. Con l'aiuto della spalla La Brava sta programmando un nuovo attacco, innescando una crisi nella società odierna. Prima però deve gustarsi il suo tè preferito.

Mentre il Festival Culturale sta per iniziare, in My Hero Academia 4x21, di cui potete vedere le anticipazioni nel video in alto, Deku si dirige a comprare gli ultimi approvvigionamenti. Di strada però si imbatterà in due personaggi loschi che si rivelano essere proprio Gentle e La Brava travestiti. Nessuno può far finta di nulla e pertanto inizia la battaglia nell'episodio che si intitolerà "Deku VS Gentle Criminal", un nome piuttosto eloquente.

Deku dovrà cavarsela da solo in My Hero Academia 4x21 o potrà contare sull'aiuto di alcuni compagni?