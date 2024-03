I grandi esclusi al Crunchyroll Anime Awards 2024: perché QUEI due non hanno avuto premi?

Sabato 2 marzo si sono svolti i Crunchyroll Anime Awards, il consueto evento annuale che si occupa di premiare le produzioni anime più meritevoli dell'anno appena trascorso. Purtroppo, anche in questa edizione ci sono state serie che non hanno ricevuto alcun riconoscimento e lo avrebbero meritato.

Come la maggior parte degli appassionati sa, il mattatore della serata è stato Jujutsu Kaisen 2 che, con le sue sequenze folgoranti, ha portato a casa numerosi premi di valore come "Anime dell'anno", "Miglior anime d'azione" e "Miglior Regia".

Se la qualità di Jujutsu Kaisen 2 è indiscutibile, ciò che stranisce è la totale sottovalutazione di un gioiello come "Heavenly Delusion" di Studio Production I.G. e di un vero e proprio capolavoro come "Vinland Saga 2" di Studio Mappa. Su X/Twitter, non a caso, come potete osservare dai tweet in calce alla news, moltissimi fan hanno espresso la propria delusione nel vedere la loro serie preferita ignorata completamente da Crunchyroll. Eppure i presupposti per brillare in diverse categorie, c'erano.

Con Heavenly Delusion, abbiamo un prodotto animato particolare e intrigante, con una premessa narrativa che sembra voler fondere, in modo tutto suo, gli incipit di The Last of Us e The Promised Neverland. Le animazioni di Production I.G. sono sempre puntuali e precise, con alcune vette impressionanti raggiunte in delle puntate dalle quali ci si aspetterebbe molto poco. Davvero una nuova serie memorabile.

Per quanto riguarda Vinland Saga 2, invece, ci troviamo di fronte, probabilmente, ad uno dei migliori sequel mai realizzati. L'arco narrativo dedicato al lavoro in campagna evolve in maniera decisiva la psiche tormentata del protagonista, Thorfinn, e ci regala un "secondo protagonista", Einar, memorabile e al quale ci si affeziona facilmente.

Inoltre, la tensione drammatica che si respira in alcuni episodi e le profonde riflessioni che animano costantemente i personaggi rendono Vinland Saga 2 una perla di introspezione psicologica. Ovviamente, non bisogna dimenticare che questa stagione, come e ancor più della precedente, è un quadro in movimento, con paesaggi mozzafiato e un'atmosfera coinvolgente e malinconica.

Chiaramente, essendo gli Awards di Crunchyroll determinati anche dalle votazioni dei fan, la popolarità di serie come Jujutsu Kaisen ha avuto la meglio.