Grandi eserciti e intensi scontri sono i protagonisti del nuovo teaser dedicato a Kingdom

Di Kingdom abbiamo più volte trattato nel corso di questi ultimi mesi a causa dell'annuncio ufficiale di una terza stagione dedicata all'anime tratto dal manga, una rivelazione che agli occhi di molti è risultata assai inaspettata visto che il tutto è stato ufficialmente confermato anni dopo l'uscita della seconda stagione.

Insomma, una nuova stagione di Kingdom è oramai realtà e in varie occasioni sono stati presentati innumerevoli poster - seguiti da vari dichiarazioni - pensati per intrigare i fan, mostratisi assai interessati a scoprire come proseguiranno le vicende dell'opera. Ebbene, il sito ufficiale della produzione animata ha voluto stuzzicare il pubblico rilasciando un nuovo teaser trailer dell'anime che permette di visionare alcuni dei personaggi che appariranno nel corso della stagione.

Insieme al video, inoltre, sono stati rivelati tre nuovi doppiatori che andranno ad arricchire il cast della serie. In particolare, i nuovi arrivi sono:

Daisuke Namikawa nei panni di Go Hou Mei (Wu Feng Ming)

Tatsuhisa Suzuki nei panni di Kou Yoku (Xiang Yi)

Yūto Uemura nei panni di Haku Rei (Bai Li)

Come precedentemente annuncio, la terza stagione dell'opera presenterà varie new entry nello staff che si occuperà del tutto. In particolare, è stato confermato che Kenichi Imaizumi è stato posto come director dell'opera, il quale sarà affiancato da Noboru Takagi, accreditato per gli script della serie. Infine, è stato anche reso noto che Hisashi Abe si sta occupando del character design.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo infine che nel corso di queste ultime settimane sono state presentate varie key visual dedicate alla nuova stagione di Kingdom.