Grandi incassi per Weathering With You nei primi tre giorni di programmazione

Come ammesso dallo stesso regista Makoto Shinkai, il successo di alcuni anni fa di Your Name ha contribuito a dare luce al nuovo progetto animato, Weather Child: Weathering With You. Il risultato al primo giorno del botteghino ha dichiarato che Weathering With You ha battuto Your Name, ma com'è andato il film nei giorni successivi?

I nuovi dati divulgati oggi sul box office nipponico hanno rivelato che Weather Child: Weathering With You ha staccato 1.159.020 biglietti d'ingresso, con un guadagno di 1.643.809.400 yen (ovvero circa 13.591.700 euro). Questo risultato è stato raggiunto unicamente nei primi tre giorni, in cui è stato proiettato in 359 cinema giapponesi.

Weather Child: Weathering With You ha incassato già il 128,6% di ciò che guadagnò Your Name nei primi tre giorni di programmazione, essendosi lo scorso film fermato a 1.277.960.000 yen (circa 10.566.700 di euro). Il film di Shinkai ha già in programmazione di arrivare su altri mercati, come quello americano previsto per il 2020, ma anche quello italiano con Dynit per ottobre 2019. Il successo sul mercato giapponese di sicuro sarà bissato, nonostante in Italia abbia una programmazione ristretta a soli tre giorni, dai botteghini internazionali, da sempre amanti delle opere di Shinkai.

Weather Child: Weathering With You segue la storia di Hodaka, uno studente delle superiori che decide di lasciare l'isola natale per recarsi a Tokyo, ma nella metropoli è costretto ad affrontare tutti i suoi limiti personali ed economici. Tutto cambia però nel momento in cui, con un incontro fortuito, si avvicina alla giovane Hina, una ragazza con la capacità di far sparire le nuvole fermando così la pioggia e facendo risplendere il sole.