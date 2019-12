Uno dei più grandi nemici di Daredevil e del mondo Marvel è stato inaspettatamente ucciso

Nel mondo Marvel, è stato uno dei più spietati e iconici villain. Ha partecipato alla vita criminale di tanti universi, anche se in alcuni è stato un nemico fondamentale, ma ora potrebbe essere morto. Uno dei nemici di Daredevil che ha tanto tormentato lui e tutta New York potrebbe aver visto la fine dei suoi giorni.

Daredevil numero 15 è stato prodotto da Chip Zdarsky, Francesco Mobili, Marco Checchetto, Nolan Woodward e Rachelle Rosenberg, spoiler sugli avvenimenti di questo albo dal prossimo paragrafo.

Il Kingpin è il re del crimine, con Wilson Fisk che ha ottenuto da questa carriera criminale tanto potere di ogni genere. È diventato il sindaco di New York ed ha mantenuto il potere assegnando a criminali in attesa di un po' d'azione delle zone da depredare. La sua autorità da sindaco però sembra vacillare quando il suo rivale, il Gufo, inizia a prepararsi per diventare il nuovo Kingpin.

Allo stesso tempo, Fisk scopre che c'è una famiglia, gli Stromwyns, che detiene più potere di quanto ne abbia lui, e ciò causerà una visita spiacevole nel numero di Daredevil per l'attuale Kingpin. Non passa molto tempo prima che tre individui armati e protetti si presentino da Fisk con intenzioni poco piacevoli, gettando il sindaco fuori dalla finestra del suo ufficio.

Contemporaneamente, Daredevil ed Elektra scoprono che gli ultimi movimenti della polizia sono dettati dagli Stromwyns. Che ne sarà di Fisk e di Hell's Kitchen?