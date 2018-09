Grandi novità su Italia 2: nuovi episodi di Naruto Shippuden e film di ONE PIECE in arrivo

Ci sono grandi novità in arrivo per Mediaset Italia 2, da sempre definita "la casa degli anime": i tanto attesi episodi inediti di Naruto Shippuden stanno finalmente per arrivare, insieme a una sfilza di film di ONE PIECE previsti in programmazione.

I nuovi episodi di Naruto Shippuden, che riprenderanno esattamente laddove si era interrotto l'ultimo pacchetto di puntate nel 2017, riprenderanno a partire da lunedì 17 settembre: purtroppo non sappiamo ancora cosa prevede il nuovo slot, né la quantità e la cadenza di appuntamenti stanziati la trasmissione.

Sappiamo, però, che si riprenderà dall'episodio 321, che inaugura l'arco narrativo intitolato "La Quarta Grande Guerra dei Ninja: Sasuke Itachi", che prevede l'entrata in scena del vero Madara Uchiha e il nuovo incontro tra il redivivo Itachi Uchiha e suo fratello Sasuke.

Per quanto riguarda le altre novità nel palinsesto di Italia 2, a partire da lunedì 10 settembre l'emittente trasmetterà un film di ONE PIECE al giorno: si parte con ONE PIECE: L'isola segreta del barone Omatsuri lunedì e ONE PIECE: I misteri dell'isola meccanica martedì. Entrambe le pellicole verranno trasmesse all'alba, alle 6:05, e in replica il pomeriggio, alle 15:40.

Siete contenti del ritorno di Naruto Shippuden?