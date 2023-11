Quali sono i grandi problemi degli anime? Parla il capo di Studio Trigger

Lo Studio TRIGGER è, senza alcun ombra di dubbio, la casa d'animazione che più si discosta dalle altre aziende dell'industria anime. Questo perché le sue opere di punta, Kill la Kill, Little Witch Academia, Cyberpunk: Edgeshot e il più recente Delicious in Dungeon, sono serie che prendono ispirazione dai nostri cartoni animati occidentali.

Proprio per queste scelte curiose, lo Studio TRIGGER si espresso sui problemi legati agli anime ad oggi. Sui social media si è parlato parecchio di come l'industria degli anime sia in difficoltà, lo stesso Studio MAPPA è stato al centro di alcune controversie che non sono affatto passate inosservate.

Il producer Kazuya Masumoto ha parlato, durante il recente evento Machi Asobi tenutosi in Giappone, del grande cambiamento che ha subito il settore degli anime negli anni. Nello specifico, ha affermato che TRIGGER ha spinto molto sulle risorse umane affinché i suoi dipendenti venissero trattati equamente.

Kazuya ha rivelato che, circa dieci anni fa, l'industria degli anime aveva seri problemi per quanto riguardava "l'orario di lavoro, i salari e l'occupazione in generale". Secondo quanto affermato, un normale episodio di un anime della durata di trenta minuti costerebbe circa $ 100.000 e ai tempi non c'erano abbastanza finanziamenti per poterselo permettere.

Ad oggi Masumoto afferma che i costi di produzione sono generalmente il doppio, spesso anche il triplo per gli anime più popolari, ma afferma che "anche questo non è sufficiente". Grazie a Netflix, con cui TRIGGER collabora sempre per nuovi anime, e altri produttori di questo calibro, l'industria degli anime è notevolmente migliorata e le cose si stanno muovendo in una direzione più che positiva.