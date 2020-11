Il grandioso ritorno di Carrot in ONE PIECE: deciso il suo importante avversario

Siamo in una fase delicata della saga di Wanokuni. I protagonisti di ONE PIECE stanno dando battaglia a Kaido e ai suoi pirati in occasione del Festival del Fuoco. Ma c'è anche Big Mom nei paraggi che è pronta a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi avversari.

Con la presenza della mamma sull'isola, i pirati di Big Mom hanno cercato di raggiungere Onigashima. Solo Perospero c'è riuscito e, dopo aver rotto l'alleanza con Marco, si prepara a ucciderlo in ONE PIECE 995. Tuttavia arriva a salvare la fenice Carrot, la coniglietta visona che già aveva avvistato il nemico al porto. Insieme a Wanda, Carrot si presenta nella sua forma Sulong e ferisce al viso con un Moon Raid Perospero.

Carrot vuole vendetta per Pedro, che è morto nel tentativo di fermare proprio Perospero e gli altri membri della ciurma di Big Mom a Whole Cake Island. Adesso la visona sembra essere pronta a tutto e avrà un avversario davvero forte da sconfiggere. Anche se nella forma Sulong, Carrot potrebbe non essere abbastanza forte per battere il primogenito di Big Mom. Ma intanto lo scontro è deciso e un altro membro importante di ONE PIECE ha ormai assicurata la sua battaglia.

Intanto Carrot potrebbe essere il prossimo Mugiwara, questo combattimento darà altri motivi per vederla in ciurma?