Grappler Baki: il primo capitolo del manga sarà completamente ridisegnato

Sono passati quasi trent'anni, più precisamente 28, da quel debutto nel lontano 1991 su Weekly Shonen Champion di Grappler Baki. La storia scritta e disegnata da Keisuke Itagaki introdusse nel mondo dei manga il lottatore Baki Hanma, che sarà poi approfondito negli anni successivi con un gran numero di sequel e spin-off pubblicati da Akita Shoten.

A distanza di tutti questi anni, e dopo aver messo sequel su sequel e dei nuovi anime in cascina, Grappler Baki sta per tornare in versione manga. Nel numero 31 di Weekly Shonen Champion, pubblicato la settimana scorsa in Giappone, è stato annunciato che Keisuke Itagaki tornerà sulla sua prima storia con Baki Hanma protagonista. L'autore ridisegnerà il primo capitolo di Grappler Baki interamente per poi includerla nel numero 32 che sarà pubblicato il prossimo giovedì.

Il manga di Itakagi fu pubblicato in 371 capitoli, raccolti in un totale di 42 volumi, tra il 1991 e il 1999. La serie ha venduto più di 63 milioni di copie, affermandosi stabilmente nel panorama del manga shonen nipponico, e ottenendo poi anche diverse serie animate, tra cui una preparata recentemente da Netflix. Itagaki al momento è impegnato sulla seconda parte di Baki-Dou, cominciata dopo la conclusione della prima fase ad ottobre 2018.