D.Gray-man: il manga verso il finale? l'annuncio nel nuovo numero di Jump SQ Rise

Iniziato nell’ormai lontano 2004 tra le pagine di Weekly Shonen Jump, una delle riviste giapponesi più famose al mondo, D.Gray-man dell’autrice Katsura Hoshino ha goduto di una serializzazione vittima di numerosi problemi che, a distanza di oltre 16 anni, hanno allontanato il manga dalla sua naturale conclusione.

Dopo tanti anni di pausa, infatti, D.Gray-man è infine tornato su rivista nel 2015 tra le pagine di Jump SQ. Crown fino al 2018 quando il magazine concluse il suo ciclo per dare spazio al nuovo Jump SQ. Rise dove il manga è attualmente serializzato. Tuttavia, da circa 6 anni il manga procede a cadenza trimestrale e per questo la storia è proceduta particolarmente a rilento.

Sembra però che finalmente la narrazione abbia raggiunto il "climax” dal momento che le prime anticipazioni del magazine lasciano suggerire che D.Gray-man abbia raggiunto con il nuovo capitolo il “punto principale” della storia. Non sappiamo dunque per quanto ancora l’opera andrà avanti, ma appare sempre più certo che il manga si sta davvero avvicinando al finale dopo più di 15 anni di travagliata serializzazione.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per conoscere quale sarà l’esito del manga e come si conluderà la storia di Allen Walker, ma al solito vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, state seguendo ancora D.Gray-man? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.