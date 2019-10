D.Gray-man: nuova copertina e capitolo su Jump SQ Rise

La serie di D.Gray-man si è creata un'ottima nicchia di lettori negli anni, specie grazie al suo primo periodo dove veniva pubblicata su Weekly Shonen Jump. Complici i problemi gravi di salute dell'autrice Katsura Hoshino, dopo qualche anno di serializzazione la serie è stata costretta più volte alla pausa e poi allo spostamento su Jump SQ.

Nonostante la nuova cadenza più leggera, Katsura Hoshino ha dovuto poi proseguire D.Gray-man su Jump SQ Rise, rivista stagionale e quindi pubblicata ogni tre mesi circa, dove è uno dei manga di punta. Proprio per questo, il numero di questa stagione vede proprio la serie D.Gray-man in copertina.

Come potete vedere nel tweet in calce, il Jump SQ Rise 2019 che sarà pubblicato nei prossimi giorni vede Allen Walker in copertina, con tutt'intorno un tema di Halloween. All'interno del volume sarà pubblicato il capitolo 234 di D.Gray-man, affiancato da un altro titolo famoso come Blood Blockade Battlefront di un altro mangaka dal nome importante, Yasuhiro Nightow.

D.Gray-man è un manga in prosecuzione dal 31 maggio 2004 e inizialmente pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Allen Walker è un ragazzo che vive sul finire del diciannovesimo secolo ed è un membro ufficiale di una compagnia di Esorcisti che si occupa di distruggere le macchine denominate Akuma, create dal Conte del Millennio e che provocano sofferenza negli spiriti dei morti. Il volume 26 di D.Gray-man è l'ultimo pubblicato, messo in vendita lo scorso febbraio.