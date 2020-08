Great Pretender arriva domani su Netflix Italia, gli ultimi episodi escono a settembre

Mancano ormai poche ore al debutto italiano di Great Pretender, il nuovo anime dai creatori de L'Attacco dei Giganti e Vinland Saga. In prima battuta dovrebbero essere disponibili unicamente i primi 14 episodi, mentre gli ultimi nove, secondo quanto affermato poco fa da Netflix Japan, arriveranno il 21 settembre 2020.

Great Pretender ha debuttato in Giappone lo scorso 2 giugno e racconta le avventure di Makoto Edamura, un giovane criminale autoproclamatosi più grande truffatore del Giappone. Insieme al suo partner Kudo, l'uomo cerca d'ingannare un turista francese ma, sorprendentemente, viene ingannato a sua volta e finisce per essere trascinato in un turbinio di eventi sempre più assurdi.

L'anime ha ricevuto recensioni a tratti entusiastiche, e gli episodi sono stati distribuiti su Netflix Japan in quattro tranche:

Case 1 (episodi dal 1-5): 2 Giugno

Case 2 (episodi dal 6-10): 9 Giugno

Case 3 (episodi dal 11-14): 16 Giugno

Case 4 (episodi dal 15-23): in arrivo il 21 Settembre

WIT Studio aveva già confermato la volontà di portare la serie in occidente, ma chiaramente prima della pubblicazione su Netflix avrebbe dovuto concludersi la trasmissione su Fuji TV. I primi quattordici episodi della serie saranno disponibili dalle ore 9:00 di domani, forse anche con il doppiaggio italiano.

E voi cosa ne pensate? Guarderete l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più invece, potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di Great Pretender.