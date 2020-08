Great Pretender: la prima parte è disponibile doppiata in italiano su Netflix

WIT Studio ha abbandonato L'Attacco dei Giganti, lasciandolo allo studio MAPPA, ma ha continuato naturalmente a produrre altri anime. Uno di questi è Great Pretender, in corso in Giappone dal 2 giugno ma che ancora doveva esordire sulla nota piattaforma di streaming Netflixin occidente. Tuttavia è finalmente arrivato il giorno del debutto.

Netflix ha infatti aggiunto i primi 14 episodi di Great Pretender al suo catalogo, corrispondenti al Case 1 (episodi 1-5), al Case 2 (episodi 6-10) e al Case 3 (episodi 11-14). Questo primo gruppetto di puntate sarà disponibile completamente in italiano, comprensivo di doppiaggio italiano. Netflix a sorpresa aggiunge anche questa possibilità e non i soli sottotitoli. Il Case 4, ovvero gli episodi dal 15 al 23, arriveranno invece il 21 settembre.

Great Pretender segue la storia di Makoto Edamura, un ragazzino che passa le giornate a rubacchiare in giro e che si autoproclama il più grande truffatore del Giappone. Dopo aver tentato di prendersi gioco di un francese, verrà tirato dentro ad eventi più grandi di lui. Il trailer di Great Pretender mostra queste strane avventure del giapponese e del suo collega Kudo.

L'appuntamento per la nuova fase della stagione è il 21 settembre, vi godrete questa nuova serie su Netflix?