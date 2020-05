Great Pretender: nuovo trailer e adattamento manga per l'anime originale di WIT Studio

Great Pretender, il nuovo anime originale dai creatori di Vinland Saga e L'Attacco dei Giganti, si è mostrato per la seconda volta in un trailer commentato dagli autori, rivelando anche nuovi dettagli sui personaggi e confermando la presenza di un adattamento manga. L'anime debutterà su Netflix nel mese di giugno e sarà composto da ben 23 episodi.

Per chi non la conoscesse, vi ricordiamo che l'opera segue le avventure del protagonista Makoto Edamura, conosciuto come il più grande truffatore del Giappone. Insieme al suo partner Kudo, l'uomo cerca d'ingannare un turista francese nel quartiere di Asakusa (Tokyo) ma, sorprendentemente, i due vengono inaspettatamente ingannati a loro volta. Il francese si rivela essere infatti Laurent Thierry, un imbroglione affiliato con la mafia e non particolarmente intenzionato a lasciar andare i due tanto facilmente.

Hiro Kaburagi (Hozuki's Coolheadedness, My Little Monster, 91 Days) dirige la serie presso lo studio di animazione WIT Studio. Yoshiyuki Sadamoto (Evangelion, FLCL) si occupa del design dei personaggi, mentre Ryota Kosawa (Parasyte live-action, Always: Tramonto sulla terza strada) cura la sceneggiatura. La colonna sonora è composta da Yutaka Yamada, già celebre per lavorato sull'anime di Tokyo Ghoul e Vinland Saga.



La serie debutterà nel mese di giugno su Netflix Japan, mentre l'adattamento manga inizierà la serializzazione dal 10 giugno in digitale. Il primo volume uscirà il mese successivo, il 10 luglio 2020.

