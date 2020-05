Great Pretender: i protagonisti dell'anime targato Wit Studio si mostrano in un trailer

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a Great Pretender, intrigante serie animata originale a cui stanno lavorando i ragazzi di Wit Studio, è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla produzione, il quale è stato seguito da una nuova key visual incentrata sui vari personaggi dell'anime.

Il trailer permette di dare un primo sguardo alla serie, offrendo un iniziale assaggio di ciò che l'opera punta a offrire, con alcuni dei protagonisti e degli eventi che faranno da sfondo alla storia che sono andati mostrandosi innanzi al pubblico. Inoltre, il video si è concluso con l'annuncio ufficiale della data per la release di questo chiacchierato Great Pretender, a quanto pare fissata per il 2 giugno 2020 su Netflix Japan, mentre per il resto del mondo non sono state ancora rilasciate dichiarazioni. Andando più nel dettaglio, la schedule per la pubblicazione degli episodi è stata così divisa:

Case 1 (episodi dal 1-5): 2 Giugno

Case 2 (episodi dal 6-10): 9 Giugno

Case 3 (episodi dal 11-14): 16 Giugno

Case 4: (numero d'episodi sconosciuto): "Prossimamente"

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le gesta di Makoto Edamura, conosciuto come il più grande truffatore del Giappone. Insieme al suo partner Kudo, l'uomo cerca d'ingannare un francese ad Asakusa ma, alla fine, i due vengono inaspettatamente ingannati a loro volta. Il francese si rivela essere infatti Laurent Thierry, un "uomo di fiducia" che ha importanti agganci con la mafia e che non è intenzionato a lasciar andare i due tanto facilmente.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche un altro trailer dedicato a Great Pretender.