Great Pretender: quando arriva in Italia l'anime dallo studio de L'Attacco dei Giganti?

Quando si parla di Wit Studio le aspettative salgono automaticamente alle stelle, merito di un ottimo adattamento del capolavoro di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti. Ad ogni modo, nelle scorse ore Netflix ha rotto gli indugi e ha svelato finalmente la data di debutto globale di Great Pretender.

Il nuovo anime originale di Netflix ha già avuto modo di far parlare di sé, complice un primo esuberante trailer di Great Pretender che ha riscosso le attenzioni di una grossa fetta della community occidentale. L'opera, caratterizzata tra una proiezione in due cour, per un totale di 23 episodi, ha già debuttato in patria fino al "Caso 3" (episodio 14) e non vi sono ulteriori informazioni in merito alla data di trasmissione della seconda parte della sere.

Ad ogni modo, come era già stato chiarito precedentemente dallo stesso distributore, l'anime arriverà anche in occidente e in Italia con il debutto previsto il prossimo 20 agosto. La trama si incentrerà sulle avventure di Makoto Edamura, un ragazzo che si è autoproclamato come il più grande truffatore del Giappone. Insieme al suo partner Kudo, i due cercheranno d'ingannare un turista francese ma, sorprendentemente, verranno ingannati a loro volta e si troveranno immischiati in una serie di eventi a dir poco esilaranti.

E voi, invece, che aspettative avete per Great Pretender, siete curiosi dell'ultima proposta originale di casa Wit Studio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.