Da Great Pretender a Soul Eater, gli anime più sottovalutati secondo i fan occidentali

Il mondo degli anime è estremamente vario, ma oggi più che mai le regole per il successo sono estremamente chiare. Tra le tante, le serie shonen sono sicuramente le più apprezzate dai fan, e i sottogeneri isekai, fantasy e action dominano l'industria. Esistono però tantissime perle nascoste, e alcuni fan hanno deciso di elencarle su Twitter.

In calce potete dare un'occhiata ad un thread iniziato dal profilo social di AnimeVibxs, che ha ottenuto decine di migliaia di like dopo aver segnalato alcune serie che meriterebbero maggiore attenzione. Tra le tante possiamo vedere il capolavoro di Hitoshi Iwaaki Parasyte, il remake del 2019 di Dororo, il celebre Made in Abyss e uno dei thriller psicologici migliori di tutti i tempi, Monster.

I fan hanno risposto segnalando le loro scelte, tra cui figurano Darling in the Franxx, Un marzo da leoni, Assassination Classrom, K Project e Soul Eater. Alcune di queste sono abbastanza famose, ma la loro popolarità è decisamente calata col tempo, soprattutto a causa degli straordinari numeri registrati da Demon Slayer, My Hero Academia e altri anime ormai divenuti famosi anche in occidente.

E voi cosa ne pensate? Quali anime meriterebbero maggiore attenzione? Fateci sapere la vostra Top 3 lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste sapere la nostra invece, vi ricordiamo che pochi mesi fa abbiamo stilato una Top 10 degli anime più sottovalutati di sempre.