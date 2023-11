Great Pretender, stagione 3 in arrivo? Qualcosa si muove per la serie

Great Pretender è stato uno dei progetti più interessanti del 2020, che ha interessato in particolar modo il pubblico occidentale. Per questo motivo, i fan attendono con trepidazione un nuovo annuncio circa quest'anime. A quanto pare, qualcosa si sta smuovendo.

Lo Studio WIT, la casa d'animazione che si è occupato della realizzazione di questa serie nel 2020, ha rilasciato un teaser per Great Pretender. Il video in questione, disponibile in calce all'articolo, non anticipa nulla riguardo questa nuova produzione, ma solo che qualcosa di nuovo circa questa serie è in corso.

Tuttavia, non sarà l'unico annuncio che riguarderà Great Pretender. Infatti, lo Studio WIT ha confermato che sarà presente all'Anime NYC 2023 il giorno sabato 18 novembre alle 12:45 PT, ossia alle nostre ore 21:45 dello stesso giorno. Durante quell'evento ci sarà anche George Wada, presidente dello Studio WIT, e il regista Hiro Kaburagi. Dunque, attivate tutte le sveglie per quest'annuncio che arriverà!

Tirando le somme, ad oggi non sappiamo con certezza se quest'annuncio riguarderà una possibile terza stagione di quest'anime. Infatti, la notizia potrebbe riguardare un possibile episodio speciale o anche un lungometraggio. Non ci resta altro che attendere per sapere qualcosa in più a riguardo. Per chi non avesse familiarità con Great Pretender, questa serie è disponibile su Netflix, con tutti i suoi 23 episodi e le sue due stagioni.