Great Pretender torna su Netflix Italia a novembre, online il trailer dei nuovi episodi

In vista dell'uscita dei nuovi episodi di Great Pretender, l'emittente televisiva giapponese Fuji TV ha mostrato il primo trailer del nuovo arco narrativo, composto da 9 puntate in arrivo su Netflix il prossimo 25 novembre. Il video, visibile qui sopra, mostra Laurent e la sua squadra in azione per sconfiggere la perfida Associazione Suzaku.

L'ultimo set di episodi è stato trasmesso in Giappone nella seconda metà di settembre, ed è stato intitolato "Il mago dell'est" (nome provvisorio). La clip anticipa la presenza di nuovi personaggi, tra cui il suddetto "Mago" e una ragazza di nome Dorothy, che sembrerebbe essere molto importante per Laurence.

Netflix Italia ha trasmesso la prima metà di Great Pretender ad agosto, e presto pubblicherà i nuovi episodi con tanto di doppiaggio italiano. La serie, realizzata da WIT Studio subito dopo la conclusione de L'Attacco dei Giganti 3, ha riscosso un notevole successo in Giappone e in occidente, e non dovrebbe avere problemi circa la possibilità di un rinnovo per la Stagione 2.

E voi cosa ne pensate? Guarderete i nuovi episodi dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste farvi un'idea sull'opera, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo approfondimento su Great Pretender.