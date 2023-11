Great Pretender sta per tornare: arriva l'annuncio dello Studio Wit

Ottime notizie per i fan di Great Pretender. La serie anime dello Studio WIT, com'è stato annunciato in vista dell'Anime NYC 2023, riceverà un'uscita molto speciale. Non si sa al momento di cosa si tratta, se un episodio a sorpresa oppure un sequel. Tuttavia, è stato rilasciato un teaser ufficiale che è possibile guardare all'interno dell'articolo.

Com'è stato riportato dal pubblico, nei giorni in cui ci sarà l'Anime NYC 2023 saranno presenti anche il ​​presidente di Production IG e Wit Studio George Wada, il regista Hiro Kaburagi e il produttore Hitoshi Itō. Dunque, ci si aspetta che offriranno ulteriori notizie su questa produzione.

L'Anime NYC 2023 si svolgerà dal 17 al 19 novembre a New York City, in America del Nord. Great Pretender ruota attorno a Makoto Edamura, conosciuto anche come “il più grande truffatore del Giappone”. Tuttavia, una truffa andata male nei confronti di un turista francese apparentemente sprovveduto a Tokyo, lo porterà a lavorare fino a Los Angeles. Tuttavia, non sa cosa gli attenderà in questo viaggio!

Per i fan occidentali, Great Pretender è fra gli anime più sottovalutati di sempre. La serie è presente nel catalogo della piattaforma streaming Netflix e, secondo alcuni dati rilasciati dal noto servizio, ha avuto un grande successo soprattutto in Occidente. Infatti, Netflix comprende Great Pretender nel suo catalogo, compreso di parte uno e due, e in tutto il mondo.