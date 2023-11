Great Pretender, è ufficiale: sta per arrivare un sequel, ecco tutti i dettagli

Se ne parlava da giorni, ma adesso è ufficiale: Great Pretender sta per tornare. Quest'anime non debutterà con una terza stagione, come alcune indiscrezioni avevano rivelato, ma sarà un semplice sequel, dal titolo "razbliuto".

Durante l'Anime NYC 2023 tenutosi in questi giorni nella Grande Mela, il presidente di Studio WIT, George Wada, ha annunciato il ritorno di questa serie con un trailer e un poster promozionale, entrambi visualizzabili all'interno di quest'articolo.

Questi due nuovi contenuti presentano un nuovo personaggio al centro della scena, Dorothy. Al momento, non abbiamo molte informazioni sul suo ruolo nell'opera, tuttavia dal trailer, in cui vediamo anche numerosi personaggi di ritorno della serie, possiamo percepire che avrà un ruolo importante.

Ma cosa significa "razbliuto" nel titolo? Questa particolare parola indica "il sentimento che provi per qualcuno che una volta amavi ma che non ami più". Chiusa questa parentesi, non è stato ancora rivelato quando tornerà Great Pretender.

Tuttavia, è stato confermato che Crunchyroll offrirà questa serie in streaming in più di 200 paesi, fra cui l'Italia. Nessuna informazione, al momento, per Netflix: questa piattaforma streaming aveva già offerto la prima e la seconda stagione di quest'anime nel 2020, anche con il doppiaggio in italiano. Secondo diversi fan occidentali, Great Pretender è fra gli anime più sottovalutati degli ultimi tempi e ve ne abbiamo parlato proprio in quest'articolo!