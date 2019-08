Great Pretender: WIT Studio rivela nuove informazioni sul suo anime originale!

Il mese scorso vi abbiamo parlato di Great Pretender, il nuovo anime originale prodotto dai ragazzi di WIT Studio. Dopo il successo riscosso grazie agli adattamenti de L'Attacco dei Giganti e Vinland Saga dunque, lo studio di animazione ha deciso di mettersi in gioco in prima persona, creando una nuova serie animata che debutterà nel 2020.

Great Pretender fu annunciato a sorpresa all'Anime Expo 2019, durante l'Ani-Sta panel organizzato proprio dallo stesso studio di animazione. In quell'occasione fu addirittura mostrato il primo episodio, accolto, secondo le indiscrezioni, in maniera decisamente positiva dal pubblico presente.

Recentemente, i colleghi di MyAnimeList sono riusciti a intervistare il Presidente di WIT Studio George Wada ed alcuni membri dello staff al lavoro sull'anime, tra cui il regista Hiro Kaburagi, lo sceneggiatore Ryota Kosawa e il character designer Yoshiyuki Sadomoto. Potete leggere l'intervista completa in inglese cliccando sul link in calce all'articolo.

Alla domanda: "Il processo che ha portato alla realizzazione del vostro anime originale Great Pretender è stato diverso da quello che utilizzate quando lavorate sugli adattamenti?", il regista Hiro Kaburagi ha risposto: "Abbastanza. Quando lavoriamo su anime tratti da opere cartacee, spesso dobbiamo stare attenti a non tralasciare nulla e inserire tutti i dettagli necessari in puntate di circa venti minuti. Con un anime originale è diverso, perché in principio non ci sono fan, quindi siamo più liberi. Il contraccolpo tuttavia c'è: se la serie non piace, i personaggi non sono interessanti, la storia è noiosa, il nostro lavoro sarà un fallimento. La chiave sta nel creare qualcosa in cui il pubblico possa in qualche modo ritrovarsi".

Allo sceneggiatore Ryota Kosawa invece, è stata posta una domanda più specifica: "L'inizio dell'episodio mostra un uomo legato a testa in giù, appeso al simbolo di Hollywood. Come vi è venuta questa idea?". Kosawa ha riposto: "Visto che questa è stata pensata come la prima scena in assoluto, abbiamo cercato di stimolare subito l'interesse degli spettatori. Visto che l'anime è ambientato a Los Angeles volevamo anche cominciare con qualcosa che chiarisse subito il contesto in cui ci trovavamo".

A Sadomoto d'altro canto è stato chiesto: "A quale tipo di pubblico è rivolto questo lavoro?". La risposta è stata la seguente: "L'ambientazione è più realistica che fantascientifica. Personalmente ho lavorato su molti tipi di anime e i fantasy sono sempre stati i miei preferiti. Penso che il pubblico di entrambi questi generi possa apprezzare il nostro lavoro, nonostante tutto".

L'ultima domanda è stata la seguente: "Great Pretender è profondamente diverso da qualsiasi altro lavoro realizzato da WIT Studio. Quanto è stato diverso produrre un anime così realistico?". Il regista ha riposto dichiarando quanto segue: "Si, è una novità per noi. Siamo tutti giapponesi qui, è stato abbastanza difficile riprodurre in maniera realistica un'ambientazione legata ad un paese straniero. Il setting realistico è stato comunque essenziale per noi. Probabilmente avremo fatto qualche errore, ma siamo molto felici del risultato".

E voi cosa ne pensate? Siete interessati al nuovo lavoro di WIT Studio? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!