Great Saiyaman diventa Super Saiyan in questo perfetto cosplay di Dragon Ball Z

Per anni, Great Saiyaman è stato considerato un alter ego di Gohan piuttosto comico. Sarà a causa del costume particolare o la danza ridicola preparata dal ragazzo, ma è difficile prendere sul serio il personaggio di Dragon Ball Z. Tutto cambia quando Gohan si toglie il casco e diventa chi è davvero: un saiyan capace di una forza oltre ogni limite.

Un fan di Dragon Ball Z ha deciso di dare vita a Gohan ma non con la classica tuta da combattimento violacea, retaggio del suo periodo di addestramento con Piccolo, bensì vestendo i panni dell'eroe di Satan City. In calce possiamo vedere Great Saiyaman in versione Super Saiyan preparato da Adonis_cosplay.

Il cosplayer ha postato su Instagram due foto che lo ritraggono nel personaggio in questione. Si può vedere la grande cura dedicata sia ai dettagli che al resto del costume. L'abito è il solito di Great Saiyaman ma senza casco, occhiali da sole o benda che gli abbiamo visto indossare alcune volte durante l'anime di Dragon Ball Z. Il mantello rosso svolazza mentre non mancano accessori chiave come l'orologio creato da Bulma. Quello che risalta di più è però il volto del cosplayer, pronto per una sfida dopo essersi trasformato in Super Saiyan. Nella seconda foto possono essere anche notati i suoi occhi azzurrissimi, resi tali da lenti a contatto particolari.

Dragon Ball Z ha regalato tanti momenti epici ai fan e ancora oggi gode di tanto merchandising dedicato anche ai personaggi più marginali come i Funko Pop che replicano per Re Cold, padre di Freezer.