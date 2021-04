La via del grembiule arriva su Netflix: l'anime è disponibile con il doppiaggio italiano

Netflix Italia ha aggiornato il suo ricco catalogo di anime esclusivi aggiungendo La via del grembiule - Lo yakuza casalingo, la serie di J.C. Staff tratta dall'omonimo manga di Kosuke Ono. La prima stagione, disponibile da oggi per tutti gli abbonati, è composta da cinque episodi sia in giapponese sottotitolato che con il doppiaggio italiano.

Purtroppo le recensioni non sono entusiastiche, con molte critiche indirizzate alla scarsa qualità delle animazioni di J.C. Staff. il lavoro svolto dai doppiatori giapponesi e nostrani è ottimo, ma le puntate sembrano per la maggior parte delle semplici trasposizioni delle tavole del manga, con la telecamera in movimento su illustrazioni ferme. Lo studio del resto distribuirà ben tredici serie anime e due film nel corso del 2021, quindi è probabile che la produzione sia stata completata il più in fretta possibile.

La prima stagione dell'anime La via del grembiule è composta da cinque episodi di durata compresa tra quindici e venti minuti, e al momento non è chiaro se l'anime riceverà altre puntate in stile Great Pretender o se quella pubblicata è la prima stagione fatta e finita. Netflix al momento non ha rivelato ulteriori informazioni, quindi sembra proprio che il quinto episodio possa essere considerato come il season finale.

Vi ricordiamo che in Italia è anche disponibile il manga de La via del grembiule, distribuito da J-Pop e attualmente in corso con cinque Volumi pubblicati. Il sesto Volume arriverà in fumetteria, libreria e store online il 12 maggio 2021.