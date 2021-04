La via del grembiule guida la Top 10 di Netflix in Giappone, superato Jujutsu Kaisen

L'adattamento anime de La via del grembiule sta sorprendentemente registrando ottimi risultati in Giappone, dove è ormai da una settimana intera in cima alla Top 10 di Netflix, sopra Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Il profilo Twitter di Netflix Japan ha celebrato il successo della serie con un post pubblico, ricordando ai fan che le sorprese non sono finite.

In calce trovate in allegato il tweet di Netflix e la Top 10 parziale del catalogo giapponese, dove possiamo vedere La via del grembiule al primo posto, Tokyo Revengers al terzo, Jujutsu Kaisen al quarto e My Hero Academia al sesto. Nell'ultima settimana il protagonista Tatsu è comparso in una pubblicità giapponese e su alcuni cartelloni nei supermercati, quindi sembra che Netflix abbia deciso di iniziare ad investire seriamente sull'anime.

La notizia è estremamente positiva, soprattutto perché la prima tranche di episodi ha ricevuto diverse critiche in tutto il mondo a causa delle pessime animazioni di J.C. Staff, ma visti i numeri registrati dalla serie è possibile che il colosso streaming decida alzare leggermente il budget e finanziare una produzione più curata per la Parte 2. Vi ricordiamo che i nuovi episodi de La via del grembiule arriveranno nel corso del 2021.

E voi cosa ne dite? Felici di questo successo? Ditecelo nei commenti! Per altre novità a tema Netflix non perdetevi le ultimissime su Godzilla: Singular Point, il nuovo anime in arrivo a giugno.