La via del grembiule riceverà nuovi episodi: Netflix conferma l'uscita della Parte 2

La seconda parte de La via del grembiule - Lo yakuza casalingo è ufficialmente in produzione, secondo quanto rivelato pochi istanti fa da Netflix. L'anime è stato accolto con qualche critica a causa delle animazioni superficiali di J.C. Staff, ma nel complesso i numeri sembrano aver convinto il colosso streaming a finanziare dei nuovi episodi.

Nel caso in cui non foste aggiornati sull'argomento, ricordiamo che La via del grembiule ha debuttato ieri su Netflix con i primi cinque episodi, con tanto di doppiaggio italiano. Nonostante l'altissima qualità del manga, l'adattamento non è stato accolto in maniera troppo positiva a causa della produzione frettolosa dei ragazzi di J.C. Staff, che ricordiamo essere impegnati in ben quindici progetti differenti in uscita nel corso del 2021. Le critiche comunque non sono state eccessive, e Netflix ha dato il via libera per una seconda parte.

I primi cinque episodi de La via del grembiule hanno adattato parte dei primi 3 Volumi del manga, senza badare eccessivamente all'ordine di pubblicazione. Sarà interessante capire se le prossime puntate torneranno ad adattare alcuni capitoli saltati o se si concentreranno solo su capitoli più recenti. Nel caso in cui i numeri non calino eccessivamente, non è da escludere il rinnovo per una seconda stagione.

E voi cosa ne pensate? Guarderete i nuovi episodi de La via del grembiule? Fatecelo sapere nei commenti!