La Via del Grembiule torna su Netflix: annunciata la Stagione2 dell'anime

A quasi un anno di distanza dal rilascio degli episodi del secondo cour di La Via del Grembiule, Netflix ha annunciato che la Stagione 2 dell’anime è ormai quasi pronto al rilascio. Ecco tutti dettagli sull’imminente ritorno del “drago immortale”, alias lo Yakuza casalingo.

Al Netflix TUDUM 2022 ci sono state numerose novità a tema anime e tra queste una delle più gradite dai fan è stato l’annuncio della seconda stagione anime di La Via del Grembiule – Lo Yakuza casalingo. Stando a quanto rivelato nel corso dell’evento, la serie tratta dal manga di Kousuke Ono sarà presentata in anteprima nel mese di gennaio 2023. Confermata la produzione dello studio d’animazione J.C. Staff e la regia di Chiaki Kon, così come il resto dello staff e del cast vocale.

La prima stagione anime ha debuttato a livello globale su Netflix nell’aprile del 2021 con cinque episodi ed è tornata nell’ottobre 2021 con altri cinque episodi. La Via del Grembiule ha guidato la Top 10 di Netflix Japan, superando persino Jujutsu Kaisen.

Così come la prima parte, anche La Via del Grembiule Stagione 2 potrebbe essere suddiviso in due cour dalla durata di cinque episodi ciascuno. La trama racconta la storia del leggendario boss della yakuza conosciuto come il “drago immortale” che dopo essersi ritirato dal mondo della malavita organizzata svolge la vita di un devoto marito casalingo.