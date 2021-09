La via del grembiule torna a ottobre su Netflix: trailer e data d'uscita dei nuovi episodi

La via del grembiule - Lo yakuza casalingo, l'anime di J.C. Staff tratto dall'omonimo manga di Kosuke Ono, tornerà su Netflix il 7 ottobre con la Parte 2, secondo quanto rivelato poche ore fa dal colosso streaming. Insieme all'annuncio, Netflix ha condiviso anche il primo trailer sottotitolato dei nuovi episodi.

La via del grembiule ha debuttato l'8 aprile 2021 su Netflix, con cinque episodi tratti dai primi tre Volumi del manga di Ono. Nonostante qualche critica alle animazioni l'anime ha riscosso un discreto successo sia in Giappone che in occidente, e il sito streaming ha ordinato nuovi episodi allo studio giapponese J.C. Staff, confermando l'uscita della Parte 2 ventiquattr'ore dopo il lancio dell'anime.

Oltre al trailer, Netflix ha anche condiviso la prima key visual della seconda parte, e confermato che nei nuovi episodi debutteranno altri personaggi familiari ai lettori del manga, tra cui Goda (Subaru Kimura), l'ex yakuza diventato rapper. Al momento non è stato confermato il numero di episodi, ma è probabile che si tratti di altre cinque puntate.

