La via del grembiule: il primo trailer conferma la data d'uscita della serie Netflix

La via del grembiule è l'opera di Kousuke Oono che narra la vita quotidiana di un membro della yakuza ritiratosi per dedicarsi ai lavori di casa. Vediamo insieme il video promozionale che ne annuncia la pubblicazione della trasposizione animata.

Era l'Ottobre del 2020 quando i fan del manga appresero la notizia della produzione di un anime ad esso dedicato ad opera di Netflix. Successivamente però non si ebbero ulteriori novità fino a quando, a sorpresa, la società americana ha pubblicato il primo trailer, visibile in copertina alla news.

Nel video viene presentato il protagonista, Tatsu, conosciuto come Il Drago Immortale, una vera e propria leggenda della yakuza che, dopo aver abbandonato la vita del criminale, ha iniziato a dedicarsi a quella del casalingo, senza però abbandonare l'aspetto ed i modi di un malavitoso e diventando quindi causa di numerose situazioni comiche. Al termine del trailer viene infine rivelata la data di pubblicazione della serie corrispondente al 8 Aprile.

L'adattamento è stato prodotto da J.C.Staff sotto la regia di Chiaki Kon, sono stati inoltre confermati alcuni membri del cast tra cui Kenjiro Tsuda, già interprete del protagonista in diversi live action e che anche in quest'opera gli presta la voce, Shizuka Itou nei panni di Miku, la moglie di Tatsu, e Kazuyuki Okitsu nei panni di Masa, ex scagnozzo del personaggio principale.

