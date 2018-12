Grimms Notes The Animation, il nuovo video ci offre un breve assaggio delle sigle

Attraverso il sito ufficiale di Grimms Notes the Animation è stato recentemente diffuso in rete un nuovo video promozionale dedicato all’imminente serie d’animazione tratta dall’omonimo videogioco per smartphone di SQUARE ENIX.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato dura 60 secondi circa e ci permette di ammirare tutti i personaggi principali della serie, offrendoci inoltre dei brevi assaggi delle sigle di apertura e chiusura. Intitolata “Innocent Notes”, la sigla iniziale sarà eseguita da Ayana Taketatsu (storica doppiatrice di Suguha/Leafa nel franchise di Sword Art Online), mentre la sigla finale “Endless Notes” sarà eseguita dal gruppo di idol i☆Ris (già note ai fan per aver cantato la sigla di chiusura di Akiba's Trip: The Animation).

È stato inoltre confermato che Takahiro Mizushima e Sumire Uesaka doppieranno rispettivamente le new entry Loki e Curly. Fanno parte del cast vocale anche Ryota Ohsaka e Ryota Ohsaka, i quali presteranno le proprie voci ai protagonisti Ekusu e Reina, nonché Miyu Kubota (Shane), Takuya Eguchi (Tao), Miyu Kubota (Alice), Risa Taneda (Cappuccetto Rosso), Reina Ueda (Cenerentola), Aoi Yūki (Biancaneve) e Junji Majima (Robin Hood).

Seiki Sugawara (RIN-NE, D-Frag!) dirige la serie presso lo studio d’animazione Brains Base (Asterisk War: The Academy City on the Water, Blue Dragon, Durarara!!), mentre Hiroshi Yamaguchi (Rosario + Vampire) e Kentarou Matsumoto (Mawaru-Penguindrum) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Fumiyuki Go funge infine da direttore del comparto sonoro, mentre Mirai Kodai Gakudan ne ha composto la colonna sonora.

Come suggerito dal titolo, in Grimms Notes the Animation compariranno i protagonisti di favole del calibro di Alice nel Paese delle Meraviglie, Aladdin, Cenerentola, e molte e altre ancora; non a caso, il gioco originale da cui è tratto l’anime è ambientato in un mondo creato dai cosiddetti “Cantastorie”. La serie esordirà ufficialmente il prossimo 10 gennaio sulla rete nipponica TBS.