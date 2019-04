Grisaia: Phantom Trigger, annunciato il Vol. 3 dell'adattamento animato

Frontwing, lo studio che si è occupato della creazione del videogioco Grisaia: Phantom Trigger, ha annunciato che verrà realizzato il seguito dell'adattamento animato del suo gioco. Il sequel si occuperà di coprire la parte di storia contenuta all'interno del "Vol.3" del videogioco. Ma vediamo qualche dettaglio in più.

Dalle informazioni di cui siamo a conoscenza, sappiamo che Frontwing lancerà a giugno una campagna di crowdfunding, così da poter realizzare un prodotto di maggiore qualità. La scelta del crowdfunding era già stata adottata per lo scorso adattamento anime di Grisaia: Phantom Trigger, che grazie al proficuo risultato, ha permesso al lungometraggio di arrivare sui grandi schermi giapponesi lo scorso 15 marzo e distribuita tramite Blu-ray nel resto del mondo.

Ricordiamo inoltre, che a dirigere la trasposizione animata ci sarà il regista di anime Tensho, che ha fondato il Bibury Animation Studio per seguire il progetto, che si vede coinvolto anche per la stesura della sceneggiatura. Al character design troviamo invece l'autore di quello del videogioco originale, ovvero Akio Watanabe, con Hitoshi Fujima e Fuminori Matsumoto che si occuperanno di comporre la colonna sonora.

Per chi non conoscesse la serie, riportiamo di seguito la sinossi ufficiale di Grisaia: Phantom Trigger:

"La SORD è un'organizzazione che si occupa di addestrare degli agenti allo scopo di difendere il paese dalle minacce future. Per questo motivo ha creato una serie di scuole di specializzazione per ospitare questi corsi di preparazione, compreso l'istituto Mihama.

Essa ospiterà un gruppo eterogeneo di studenti che si impegneranno ogni giorno per affinare le loro abilità. Molte delle ragazze presenti in questa scuola verranno coinvolte in una serie di missioni pericolose, dei compiti che per essere portati a compimento necessiteranno, ovviamente, dell'utilizzo di armi vere, con tutte le conseguenze che ciò comporterà"

Grisaia: Phantom Trigger non è però l'unico videogioco a ricevere un adattamento, di recente infatti abbiamo visto che anche Sekiro: Shadows Die Twice riceverà un manga dedicato al franchise.