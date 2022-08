Groundwork of Evangelion, Blue Flag e altri: ecco le novità Planet Manga del 25 agosto

Planet Manga chiude il mese di agosto 2022 con il botto. Le novità in arrivo nelle fumetterie italiane sono numerose e attesissime dai fan: ecco le principali uscite del 25 agosto dell'etichetta dedicata ai manga di Panini Comics.

Dopo la Collector's Edition di Neon Genesis Evangelion, Planet Manga propone un'altra grande novità riguardante l'opera di Hideaki Anno. Arriva in Italia Groundwork of Evangelion, una raccolta degli artbook che celebrano gli artwrok e le animaizoni dell'anime. I tre volumi di Groundwork of Evangelion sono disponibili sia singolarmente che in un cofanetto da collezione che li racchiude.

Comincia la serializzazione di Excuse Me, Dentist! con l'uscita del primo volume. La serie, disponibile anche sul servizio digitale Manga Plus, racconta la storia si Takuma Kurosomi, capo del clan Kobuyo-Kai che ha paura solamente di parlare con le ragazze e di andare dal dentista. La sua vita cambia quando è costretto a rivolgersi alla Pearl Dental Clinic.

Altra grande novità è Blue Flag vol.1. Taichi non ha mai avuto una ragazza o un buon amico. La sua vita però si lega a quella di Toma e Futaba e tutto cambia in modo inatteso in un viaggio alla ricerca di se stessi.

In uscita Shy n.1 di Bukimi Miki, un manga che ci permette di conoscere gli eroi come mai li avevamo visti prima. Come si fa a essere degli hero se si è timidi e non si sopporta di stare in mezzo alla gente? Ecco altre uscite di Planet Manga nell'Anteprima 372.

Infine, è in uscita anche Love Emotion Theory 1, un romantico boys love in due parti. Ryoma è dotato dell'eccezionale abilità di leggere le emozioni altrui. Un giorno incontra però un misterioso studente di psicologia che gli fa scoprire qualcosa che non aveva mai conosciuto prima.