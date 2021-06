GTO Paradise Lost sarà l'ultimo manga su Eikichi Onizuka? L'annuncio del mangaka

L'esordio di Eikichi Onizuka avvenne oltre 30 anni fa in Shonan Junai Gumi. All'epoca, era solo un ragazzino che amava girare in moto insieme ai suoi compagni teppisti, dandosele di santa ragione con le bande rivali. Arrivò poi la maturità e l'esordio nel mondo del lavoro con GTO: Great Teacher Onizuka.

Questo manga sequel di Shonan Junai Gumi rese famoso e iconico il personaggio di Eikichi Onizuka. Diventato professore, roba impensabile durante la sua adolescenza, accompagnerà gli studenti delle medie nel loro percorso con modi bizzarri e sicuramente diversi da quelli degli altri professori. La creazione del personaggio la si deve a Tohru Fujisawa, mangaka di Shonan Junai Gumi, GTO e tutti gli spin-off annessi, e ovviamente sarà anche lui a decretare la conclusione della storia del personaggio.

Infatti il mangaka Tohru Fujisawa ha annunciato, durante la trasmissione del programma Manganuma, che GTO: Paradise Lost sarà l'ultima serie del manga di GTO. Ha aggiunto inoltre che, una volta concluso questo manga, tornerà a lavorare su altri progetti incompiuti, anche se sarà difficile tornare a occuparsene dopo tutto il tempo in cui sono stati fermi. Fujisawa ha però anche affermato che questo universo potrebbe continuare in qualche altro modo, con altri personaggi o altre forme, ma non con una storyline principale.

Al momento, GTO: Paradise Lost è in pubblicazione nonostante alcune pause temporanee. Il sequel in corso dal 2014 su Young Magazine al momento ha 15 volumi all'attivo.